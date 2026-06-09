Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena
Darío Osorio salió lesionado del duelo entre Chile y RD Congo
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Autor: Redacción Cooperativa
El delantero chileno terminó cojeando y fue reemplazado por Maxi Gutiérrez.
El delantero chileno terminó cojeando y fue reemplazado por Maxi Gutiérrez.
El autor del primer gol de Chile en el duelo amistoso ante RD Congo, Darío Osorio, salió lesionado del compromiso en pleno segundo tiempo.
El futbolista formado en Universidad de Chile fue derribado por una fuerte entrada de Edo Kayembe, quien incluso fue amonestado.
Tras ello, el hoy jugador de FC Midtjylland quedó cojeando y salió siendo reemplazado por Maximiliano Gutiérrez.