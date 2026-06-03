Diego Ulloa y duelo ante Portugal: Estamos muy convencidos de lo que podemos hacer

El defensor de la selección chilena Diego Ulloa hizo la previa del duelo que la Roja jugará este sábado ante Portugal, y aseguró que el elenco nacional está muy concentrado en hacer buen partido ante uno de los elencos que se perfila como protagonista en la próxima Copa del Mundo 2026.

"Muy feliz por estar viviendo este proceso junto a todos mis compañeros y junto a dos partidos muy buenos, Portugal y el Congo, que son países que van a disputar el Mundial. Nos preparamos de la mejor manera con todas las ganas", señaló el futbolista de Colo Colo.

Al ser consultado por la jerarquía de los rivales, en especial aquellos que compiten en la élite europea, Ulloa enfatizó que la clave es la concentración. "Tenemos clara la calidad de jugadores que son, de nivel mundial. Algunos vienen de salir campeones de la Champions, entonces estamos muy concentrados en eso, preparándonos intensamente".

Pese al renombre de los adversarios, el defensor aseguró que el equipo no se achicará: "A cada país hay que jugarle de igual a igual. Nosotros sabemos la calidad de jugadores que somos, tenemos un grupo muy bueno tanto en lo humano como en lo deportivo, así que estamos muy convencidos de lo que podemos hacer", expresó.

Para Ulloa, este llamado a la Roja representa la consolidación de un esfuerzo de años. "Ha sido un proceso largo pero a la vez muy rápido. Tuve que pasar por varios procesos, pero todo eso me sirvió para estar aquí hoy. Estoy muy contento tanto en lo personal como por el momento que estoy pasando en mi equipo. Estar convocado acá es un sueño, la verdad", confesó.

Respecto a la posibilidad de enfrentar a figuras como Cristiano Ronaldo, el zaguero fue categórico en que esa sensación queda fuera de la cancha: "Esa admiración siempre está, pero entrando a la cancha eso cambia. Se convierte en un rival al que uno quiere ganarle, sin importar la admiración que uno le tiene. Es un sueño disputar este tipo de partidos contra esa clase de jugadores".