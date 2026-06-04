DT de República Democrática del Congo insiste en jugar el amistoso en España

El partido amistoso entre las selecciones de Chile y República Democrática del Congo, programado para este martes 9 de junio, sigue envuelto en incertidumbre luego de que las autoridades de la ciudad española de La Línea de la Concepción pusieran trabas para albergar el encuentro, argumentando preocupaciones sanitarias relacionadas con el ébola.

Pese al complejo escenario, el director técnico del combinado africano, el francés Sébastien Desabre, se mostró firme en su postura de llevar a cabo el compromiso.

"Jugaremos contra Chile porque ambos equipos quieren enfrentarse, incluso a puerta cerrada en España. Por el momento, no hemos hablado de cancelar el partido", dijo el entrenador galo tras el empate de los congoleños ante Dinamarca.

Mientras las federaciones de ambos países buscan alternativas viables para que el encuentro se dispute, el ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno congoleño, Patrick Muyaya, manifestó su disconformidad durante una conferencia de prensa virtual organizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).