Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Nublado y bruma
Santiago23.7°
Humedad24%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

DT de República Democrática del Congo insiste en jugar el amistoso en España

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Sébastien Desabre aseguró que el partido ante Chile se disputará "incluso a puerta cerrada".

DT de República Democrática del Congo insiste en jugar el amistoso en España
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El partido amistoso entre las selecciones de Chile y República Democrática del Congo, programado para este martes 9 de junio, sigue envuelto en incertidumbre luego de que las autoridades de la ciudad española de La Línea de la Concepción pusieran trabas para albergar el encuentro, argumentando preocupaciones sanitarias relacionadas con el ébola.

Pese al complejo escenario, el director técnico del combinado africano, el francés Sébastien Desabre, se mostró firme en su postura de llevar a cabo el compromiso.

"Jugaremos contra Chile porque ambos equipos quieren enfrentarse, incluso a puerta cerrada en España. Por el momento, no hemos hablado de cancelar el partido", dijo el entrenador galo tras el empate de los congoleños ante Dinamarca.

Mientras las federaciones de ambos países buscan alternativas viables para que el encuentro se dispute, el ministro de Comunicación y portavoz del Gobierno congoleño, Patrick Muyaya, manifestó su disconformidad durante una conferencia de prensa virtual organizada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada