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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

El itinerario de La Roja en Norteamérica para los amistosos con Canadá, Estados Unidos y México

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

La Roja empezará sus entrenamientos este lunes en Estados Unidos.

El itinerario de La Roja en Norteamérica para los amistosos con Canadá, Estados Unidos y México
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En la previa al viaje a Estados Unidos, La Roja dio a conocer el itinerario que tendrá la selección chilena dirigida por Nicolás Córdova en la gira por Norteamérica, en donde enfrentará en amistosos a Canadá, Estados Unidos y México.

El vuelo será este domingo 20 de septiembre a Estados Unidos, y su primera base de operaciones será en St. Louis, Misuri, en donde entrenará desde el lunes al jueves.

El viernes 25 viajará a Toronto, Canadá, y en esa misma jornada el técnico Nicolás Córdova, en horario por definir, realizará su conferencia de prensa.

El sábado 26 de septiembre será el amistoso con Canadá y al día siguiente La Roja regresará a St. Louis en Estados Unidos, para preparar el duelo contra la selección local, a disputarse el martes 29.

La Roja se mantendrá en St. Louis hasta el miércoles 30, día en que viajará a Los Angeles, California, lugar en donde enfrentará a México el martes 6 de octubre.

Revisa el itinerario de La Roja:

Lunes 21 de septiembre

  • Entrenamiento a las 20:00 horas (18:00 horas local) en el Estadio Energizer Park, en St. Louis

Martes 22 de septiembre

  • Entrenamiento a las 12:30 horas (10:00 horas local) en el Principia School, en St. Louis

Miércoles 23 de septiembre

  • Entrenamiento a las 12:30 horas (10:00 horas local) en el Principia School, en St. Louis
  • Atención de los jugadores a la prensa
  • Entrenamiento a las 20:00 horas (18:00 horas local) en el Estadio Energizer Park, en St. Louis

Jueves 24 de septiembre

  • Entrenamiento a las 20:00 horas (18:00 horas local) en el Estadio Energizer Park, en St. Louis

Viernes 25 de septiembre

  • Viaje de La Roja a Toronto, Canadá
  • Conferencia de Nicolás Córdova y un seleccionado en el BMO Field - Horario por confirmar
  • Entrenamiento a las 19:00 horas (18:00 horas local) en el BMO Field

Sábado 26 de septiembre

  • Canadá vs. Chile. 20:00 horas. Estadio BMO Field de Toronto
  • Conferencia de prensa de Nicolás Córdova y declaraciones de jugadores en zona mixta

Domingo 27 de septiembre

  • Viaje de regreso de La Roja a St. Louis, Misuri, Estados Unidos.
  • Entrenamiento a las 20:00 horas (18:00 horas local) en el Estadio Energizer Park, en St. Louis

Lunes 28 de septiembre

  • Conferencia de prensa de Nicolás Córdova y un seleccionado en el Energizer Park - Horario por confirmar
  • Entrenamiento a las 20:00 horas (18:00 horas local) en el Estadio Energizer Park, en St. Louis

Martes 29 de septiembre

  • Estados Unidos vs. Chile. 21:00 horas. Estadio Energizer Park, St. Louis, Misuri
  • Conferencia de prensa Nicolás Córdova y declaraciones de jugadores en zona mixta

Miércoles 30 de septiembre

  • Entrenamiento a las 12:30 horas (10:00 horas local) en el Principia School, en St. Louis
  • Viaje de La Roja a Los Angeles, California

Jueves 01 de octubre

  • Entrenamiento privado a las 14:00 horas (10:00 hora local) - Lugar por confirmar

Viernes 02 de octubre

  • Entrenamiento a las 14:00 horas (10:00 hora local) - Lugar por confirmar
  • Declaraciones de jugadores a la prensa

Sábado 3 de octubre

  • Entrenamiento a las 14:00 horas (10:00 hora local) - Lugar por confirmar
  • Entrenamiento a las 22:00 horas (18:00 hora local) - Lugar por confirmar

Domingo 4 de octubre

  • Entrenamiento a las 22:00 horas (18:00 hora local) - Lugar por confirmar

Lunes 5 de octubre

  • Entrenamiento a las 22:00 horas (18:00 hora local) - Lugar por confirmar

Martes 6 de octubre

  • México vs. Chile. 23:30 horas. Los Angeles Memorial Coliseum, California
  • Conferencia de prensa de Nicolás Córdova y declaraciones de jugadores en zona mixta

 

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