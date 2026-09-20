El itinerario de La Roja en Norteamérica para los amistosos con Canadá, Estados Unidos y México

En la previa al viaje a Estados Unidos, La Roja dio a conocer el itinerario que tendrá la selección chilena dirigida por Nicolás Córdova en la gira por Norteamérica, en donde enfrentará en amistosos a Canadá, Estados Unidos y México.

El vuelo será este domingo 20 de septiembre a Estados Unidos, y su primera base de operaciones será en St. Louis, Misuri, en donde entrenará desde el lunes al jueves.

El viernes 25 viajará a Toronto, Canadá, y en esa misma jornada el técnico Nicolás Córdova, en horario por definir, realizará su conferencia de prensa.

El sábado 26 de septiembre será el amistoso con Canadá y al día siguiente La Roja regresará a St. Louis en Estados Unidos, para preparar el duelo contra la selección local, a disputarse el martes 29.

La Roja se mantendrá en St. Louis hasta el miércoles 30, día en que viajará a Los Angeles, California, lugar en donde enfrentará a México el martes 6 de octubre.

Revisa el itinerario de La Roja:

Lunes 21 de septiembre

Entrenamiento a las 20:00 horas (18:00 horas local) en el Estadio Energizer Park, en St. Louis

Martes 22 de septiembre

Entrenamiento a las 12:30 horas (10:00 horas local) en el Principia School, en St. Louis

Miércoles 23 de septiembre

Entrenamiento a las 12:30 horas (10:00 horas local) en el Principia School, en St. Louis

Atención de los jugadores a la prensa

Entrenamiento a las 20:00 horas (18:00 horas local) en el Estadio Energizer Park, en St. Louis

Jueves 24 de septiembre

Entrenamiento a las 20:00 horas (18:00 horas local) en el Estadio Energizer Park, en St. Louis

Viernes 25 de septiembre

Viaje de La Roja a Toronto, Canadá

Conferencia de Nicolás Córdova y un seleccionado en el BMO Field - Horario por confirmar

Entrenamiento a las 19:00 horas (18:00 horas local) en el BMO Field

Sábado 26 de septiembre

Canadá vs. Chile. 20:00 horas. Estadio BMO Field de Toronto

Conferencia de prensa de Nicolás Córdova y declaraciones de jugadores en zona mixta

Domingo 27 de septiembre

Viaje de regreso de La Roja a St. Louis, Misuri, Estados Unidos.

Entrenamiento a las 20:00 horas (18:00 horas local) en el Estadio Energizer Park, en St. Louis

Lunes 28 de septiembre

Conferencia de prensa de Nicolás Córdova y un seleccionado en el Energizer Park - Horario por confirmar

Entrenamiento a las 20:00 horas (18:00 horas local) en el Estadio Energizer Park, en St. Louis

Martes 29 de septiembre

Estados Unidos vs. Chile. 21:00 horas. Estadio Energizer Park, St. Louis, Misuri

Conferencia de prensa Nicolás Córdova y declaraciones de jugadores en zona mixta

Miércoles 30 de septiembre

Entrenamiento a las 12:30 horas (10:00 horas local) en el Principia School, en St. Louis

Viaje de La Roja a Los Angeles, California

Jueves 01 de octubre

Entrenamiento privado a las 14:00 horas (10:00 hora local) - Lugar por confirmar

Viernes 02 de octubre

Entrenamiento a las 14:00 horas (10:00 hora local) - Lugar por confirmar

Declaraciones de jugadores a la prensa

Sábado 3 de octubre

Entrenamiento a las 14:00 horas (10:00 hora local) - Lugar por confirmar

Entrenamiento a las 22:00 horas (18:00 hora local) - Lugar por confirmar

Domingo 4 de octubre

Entrenamiento a las 22:00 horas (18:00 hora local) - Lugar por confirmar

Lunes 5 de octubre

Entrenamiento a las 22:00 horas (18:00 hora local) - Lugar por confirmar

Martes 6 de octubre