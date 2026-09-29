Esteban Paredes sobre Erick Pulgar: "La selección lo necesita, tiene que ser el capitán"

Un giro protagonizó el exdelantero Esteban Paredes respecto a la situación de Erick Pulgar en la selección chilena dado que luego de haberlo cuestionado públicamente su automarginación de la gira de amistosos frente a Canadá, Estados Unidos y México, el histórico artillero dejó atrás los reproches, llenó de elogios al mediocampista e incluso pidió que asuma la capitanía del equipo.

"Pulgar no va a la selección porque lo critican mucho, eso es lo que decía él... Si es por eso, yo lo veo muy frágil de mente", lanzó en su momento Paredes.

Dicha frase generó la inmediata respuesta del volante de Flamengo, quien ironizó a los pocos días con los dichos del exdelantero: "Lo encontré hasta gracioso, principalmente porque Esteban nunca habló conmigo. Logró analizar mi fuerza mental sin siquiera preguntarme qué pasó, un diagnóstico bastante completo".

Sin embargo, en las últimas horas, Paredes volvió a referirse al desencuentro y aclaró el sentido de sus palabras.

"Falta hoy un hombre como Pulgar en la selección. Di mi opinión con lo que escuché de él, en ningún minuto hablé de lo futbolístico. Tengo claro lo que ha hecho, el jugador siempre está pendiente de sus compañeros y su trayectoria. Opiné en base a lo que él dijo por las críticas que le hacían", explicó el goleador.

"Si estoy en la selección, viajo y hablo con él para ver qué ocurre. La selección hoy lo necesita, él tiene que ser el capitán. Si anda bien en Brasil, es como jugar en Europa (...) físicamente como está, le da para estar en el Mundial", aseguró.

Por último, el otrora atacante mundialista deslizó que la ausencia de Pulgar podría responder a problemas más profundos en la interna: "He compartido con él, es una gran persona y jugador. No sé si me compete, solo di mi opinión. Por lo que me respondió, su salida no es por lo que él dijo, creo que es otra cosa", concluyó.