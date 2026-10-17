"Fantasma" Figueroa y La Roja: Después de Pellegrini, no hay otro técnico chileno con mis pergaminos

El DT y exgoleador chileno Marco Antonio Figueroa conversó con Cooperativa Deportes y abordó la vacante en la banca de la selección chilena para las Clasificatorias 2030, donde su nombre ya comenzó a ser postulado.

"Con la tranquilidad que he tenido en mis 25 años de técnico; no le doy importancia porque si hay una posibilidad, me van a tener que llamar", comenzó en nuestra sección 'Viejos Cracks' sobre La Roja.

"A mí lo que me molesta, en demasía, es que en Chile todavía no se dan cuenta de cómo funciona todo esto. Hay un representante que maneja absolutamente todo. Hay jugadores que eran representados por ese, ahora están en los medios de comunicación y seguramente le dicen 'habla de este técnico porque tiene que llegar a la selección', y empiezan a darle a ese nombre", señaló.

Figueroa añadió que "hablan de algunos técnicos que dan risa, y son todos extranjeros. Así funciona Chile. Este le dice a un periodista 'no, los técnicos chilenos no sirven para nada' y replican tal cual. Estamos en el jueguito del gato con el ratón".

"Cuando me hablan de la selección trato de no opinar mucho. Lo único que he dicho siempre es que después de Pellegrini, no hay otro técnico chileno con los pergaminos de Marco Antonio Figueroa; no hay" argumentó.

Además, el DT envió un mensaje a Quilín: "Si ellos quieren seguir con técnicos extranjeros para la selección, es su proyecto. La ANFP decidirá qué hacer. A los directivos que vayan a ganar ahora, que les vaya bien, sigan regalando el dinero como lo han regalado durante 12 años".

"El técnico que tome la selección tiene que ser un tipo de carácter y que conozca la idiosincrasia de todo lo que es el país. No como nos pasó con Gareca, que veía un partido, terminaba los microciclos y se iba para Argentina. Hay cosas que hemos aguantado durante mucho tiempo", complementó.

En cuanto a un eventual contacto, Figueroa indicó que "lo único que puedo ofrecer a cualquier proyecto, no solamente a Chile, es que van a estar los mejores siempre. No me calienten la oreja con que 'lleva a este, que es mío y me tiene que firmar'. La única posibilidad que tenemos en Chile es jugar con los mejores del momento, no con los que son puestos por dicho representante".

Por otro lado, el estratega de Real Estelí de Nicaragua comentó: "No sé si me interesa que me reconozcan o no. Lo que me interesa es que sean justos. El reconocimiento lo podemos cambiar por la palabra justicia".

"En Chile hay técnicos que no le han ganado a nadie, llegan y terminan siendo candidatos para una selección. En México me valoran y me quieren por lo que soy: un referente del fútbol mexicano siendo extranjero", dijo.

"Hablo cuando yo quiero, no cuando los demás o los influencers quieren ganarse un like. Lo tengo muy claro. A lo mejor no soy el más simpático para mucha gente de Chile; soy un tipo bravo, serio. Si quiero un equipo ganador, voy a armarlo. Para atrás jamás, yo armo equipos para adelante", describió.