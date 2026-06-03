Federación de RD Congo espera jugar ante Chile: Se han tomado todas las medidas necesarias

La Federación de Fútbol de la República Democrática del Congo (Fecofa) afirmó que mantiene conversaciones para que su selección pueda jugar el amistoso contra Chile, cancelado por las autoridades españolas de la Línea de la Concepción (Cádiz) tras la declaración de un brote de ébola en el este del país africano.

"La Fecofa desea tranquilizar al público congoleño asegurándole que se han tomado todas las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de los requisitos sanitarios, deportivos y normativos aplicables a este encuentro", que estaba previsto para el próximo 9 de junio, señaló el organismo regulador del fútbol congoleño en un comunicado.

"La delegación congoleña sigue cumpliendo plenamente los protocolos internacionales vigentes", añadió.

La entidad aseguró que sigue manteniendo conversaciones con las autoridades y los organismos internacionales competentes, así como con la Real Federación Española de Fútbol, "con el fin de encontrar una solución rápida y favorable que permita la celebración del partido en las mejores condiciones".

La Federación congoleña hizo este anuncio después de que el alcalde de La Línea de la Concepción (provincia de Cádiz), Juan Franco, dictara este martes un decreto por el que no autoriza la celebración en ese municipio español del citado partido de fútbol amistoso entre las selecciones de la RDC y de Chile.

Franco señaló que la decisión es "una cuestión de prudencia sanitaria" y se basa en varios informes de las autoridades regionales que desaconsejan la celebración del partido por "posibles riesgos sanitarios".