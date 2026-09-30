Felipe Loyola: "Este equipo tiene mucho margen de mejora"

Tras la caída ante Estados Unidos por 4-2, el seleccionado chileno Felipe Loyola entregó sus impresiones sobre el desempeño de La Roja y aseguró que el elenco nacional tiene mucho margen de mejora, aunque aclaró que por momentos se vieron superados en el aspecto físico.

"Para muchos jugadores del medio chileno, siendo realista, este es otro nivel y otro roce físico. Estos partidos sirven un montón para darnos cuenta de que tenemos que seguir entrenando y levantar el ritmo. Es la forma de tomar experiencia internacional", dijo quien ayer oficiara de capitán.

"Hicimos un buen primer tiempo y fuimos un equipo ordenado. Nos faltó definir mejor las ocasiones que nos generamos; marcamos dos goles, pero tuvimos fácil cuatro más para concretar. En este nivel, por detalles y desatenciones defensivas, ellos no te perdonan", añadió.

Pese al resultado adverso, Loyola concluyó con un mensaje de respaldo al proceso que lidera el combinado nacional: "Yo creo que somos una selección joven, el proceso de jugadores jóvenes que sabemos que es el camino que tenemos que recorrer, que tenemos que ir mejorando, que tenemos mucho margen de mejora, pero queremos competir. Salimos todos los partidos a ganar y hay que seguir mejorando", expresó.