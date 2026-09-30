Macaya y Presupuesto 2027: Los tiempos no están para derroches, pero tampoco para gustitos

De cara a la discusión por el Presupuesto 2027, el senador Javier Macaya (UDI) sostuvo en Cooperativa que los tiempos "no están para derroches", pero "tampoco para darse gustitos" en este ámbito.

En conversación con El Diario de Cooperativa, el parlamentario se refirió a la posibilidad planteada por el oficialismo de dejar un presupuesto de mil pesos al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y a los sitios de memoria.

"Es una conversación que se da todos los años. En esto los diputados levantan un punto que para mí es relevante, ¿dónde están las prioridades de Chile respecto a la situación económica que atraviesa? Miremos peso por peso y ojalá tengamos la responsabilidad, así como estamos mirando la necesidad y probablemente la izquierda lo va a levantar como una necesidad muy importante", sostuvo.

Para Macaya, "los tiempos no están para derroches, pero tampoco para darse gustitos. Desde lo que me toca a mí, en el rol de presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso, de la Cámara y el Senado, voy a dar garantía de que estas discusiones se puedan dar con responsabilidad y seriedad".

"No va a ser la primera vez, hemos visto que en el Presupuesto se ha tratado hasta de aumentar la PGU, como temas que ni siquiera tienen que ver con discusiones de política pública con la profundidad que se requiere", recalcó.