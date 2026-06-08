Figura de Portugal resaltó a Chile: Es un equipo muy aguerrido

Pese a caer por 2-1 en el amistoso disputado en Oeiras, Lisboa, la selección chilena fue destacada por su similar de Portugal, tal como lo dejó ver el delantero Francisco Conceição, quien resaltó el desempeño colectivo mostrado por el conjunto adiestrado por Nicolás Córdova.

"De Chile yo creo que destaca el colectivo. Creo que es una selección fuerte, una selección que también tiene historia. No estuvieron muy bien allá en las Clasificatorias, pero siempre es una selección muy competitiva y siempre tiene sus cualidades", expresó el atacante de Juventus.

"Es un equipo muy aguerrido, que jugó más al contraataque porque también jugaba contra nosotros, que somos una gran selección. Fue bueno para preparar lo que van a ser nuestros primeros tres partidos de la Copa del Mundo", añadió.

Consignar que ahora la Roja se enfoca en el segundo amistoso de esta fecha FIFA de junio, que será este martes 9 de junio frente a República Democrática del Congo en el Stade de la Source de Orleans, Francia.