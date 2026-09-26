Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena
Gabriel Suazo también recibió tarjeta roja ante Canadá
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| Periodista Digital: Cooperativa.cl
El lateral zurdo fue expulsado por un codazo contra Sigur.
El lateral zurdo fue expulsado por un codazo contra Sigur.
El capitán de la selección chilena, Gabriel Suazo, recibió tarjeta roja en el amistoso ante Canadá durante el comienzo del segundo tiempo, debido a que sufrió una segunda amonestación por falta contra un rival.
A los 50 minutos, con el marcador 1-0 en contra, el zurdo saltó a disputar un balón con Niko Sigur y con su brazo le dio un golpe en el rostro, por lo que vio la segunda amarilla, dejando a Chile con nueve jugadores.
Ants, durante el primer tiempo, fue expulsado Lucas Cepeda.