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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Gabriel Suazo también recibió tarjeta roja ante Canadá

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El lateral zurdo fue expulsado por un codazo contra Sigur.

Gabriel Suazo también recibió tarjeta roja ante Canadá
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El capitán de la selección chilena, Gabriel Suazo, recibió tarjeta roja en el amistoso ante Canadá durante el comienzo del segundo tiempo, debido a que sufrió una segunda amonestación por falta contra un rival.

A los 50 minutos, con el marcador 1-0 en contra, el zurdo saltó a disputar un balón con Niko Sigur y con su brazo le dio un golpe en el rostro, por lo que vio la segunda amarilla, dejando a Chile con nueve jugadores.

Ants, durante el primer tiempo, fue expulsado Lucas Cepeda.

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