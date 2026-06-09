Gabriel Suazo valoró la gira de la Roja: "Estamos formando un vínculo"

El capitán de la selección chilena, Gabriel Suazo, destacó la unión del plantel de la Roja después del triunfo 2-1 sobre RD Congo en Francia, resultado con que el equipo nacional cerró su gira de amistosos de junio tras la derrota ante Portugal en Oeiras.

"Nuestro objetivo es sentirnos nuevamente nosotros, compitiendo a gran nivel con equipos que están por encima nuestro porque están en el Mundial. Competimos de muy buena forma, sabiendo sufrir en los momentos que hay que hacerlo, y luego teniendo nuestro juego para ganar el partido. Ellos, además de intentar jugar, intentan ser mucho más directos, con jugadores muy potentes en delantera, muchos están en la Premier League. Por algo están en el Mundial", expresó el lateral de Sevilla.

"Me siento orgulloso de mis compañeros, disfrutan estar en la selección, se les ve felices, representan a su país en cada pelota. Es su sueño estar acá, de llegar a un fútbol más competitivo para seguir creciendo individualmente y que la selección tenga jugadores en torneos más competitivos para demostrar que podemos estar en el próximo Mundial", añadió el ex Colo Colo.

Suazo también valoró la respuesta del grupo ante los problemas que marcaron la estadía en Europa: "Más allá de que se hable de quién viene, estamos formando un vínculo que intentamos reflejar dentro del campo. Me quedo con el balance del grupo que se está formando. No sabíamos dónde se iba a jugar, si se suspendía o no. Cuando viajamos, almorzamos en un lugar muy extraño, todos estuvimos ahí, juntos. Un día no pudimos entrenar y seguimos trabajando, vinimos para competir y sacar un buen resultado".