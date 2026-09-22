Gareca y su diagnóstico del fútbol chileno: No hay un proyecto para que aparezcan jóvenes

El exentrenador de la selección chilena, Ricardo Gareca, volvió a referirse a su paso por la banca nacional y aseguró que uno de los problemas de fondo que atraviesa nuestro fútbol es la ausencia de un plan formativo para el recambio.

Al ser consultado sobre el impacto del modelo de las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) en Chile, el DT evitó entrar en el debate dirigencial, pero fue tajante sobre las carencias formativas: "En cuanto a eso no soy de meterme. Yo lo que creo es que tiene que haber un proyecto en el cual aparezcan jóvenes. Hoy no lo tienen", sentenció en una larga entrevista con el diario Olé.

Respecto a su gestión deportiva y la incapacidad de encauzar el rumbo para clasificar al próximo Mundial, el estratega argentino admitió su autocrítica y apuntó al clima de urgencia con el que se encontró en Juan Pinto Durán.

"No le encontré la vuelta. Chile está atravesando un proceso en el que lo que menos hay es tolerancia porque hace tres Mundiales que no van. Mucho desgaste. Yo me vi envuelto en esa situación complicada creyendo que podía enderezar el rumbo. Me costó y no pude", reconoció Gareca.

En esa misma línea, contrastó su experiencia con lo vivido en la selección de Perú: "Primero, porque no inicié el proceso; yo me metí en el proceso, reemplacé a Eduardo Berizzo. Muchas lesiones, muchos problemas, pero estamos para solucionar esos problemas. Lamentablemente no lo pude solucionar", agregó.

Por último, Gareca rememoró cómo se gestó el regreso de Arturo Vidal a las convocatorias, dejando atrás los duros cuestionamientos públicos que el volante de Colo Colo emitió en sus transmisiones digitales.

"El se manifestó en el programa de él. Fue duro para conmigo, pero yo entendí que un jugador, una figura como es él, quería estar en la selección", relató.

"Después vi la posibilidad de convocarlo, lo llamé y le dije: 'Tienes las puertas abiertas acá, en la selección, es tu casa y olvídate de lo que dijiste, para mí está todo bien a partir de ahora'", concluyó el DT.