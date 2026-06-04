Ignacio Saavedra fue descartado para amistosos de la selección chilena
El futbolista sufrió un desgarro, confirmó el gerente de selecciones, Felipe Correa.
El futbolista sufrió un desgarro, confirmó el gerente de selecciones, Felipe Correa.
El jugador de Rubin Kazán Ignacio Saavedra sufrió una lesión que lo dejó al margen de los amistosos de la selección chilena, ante Portugal y RD Congo.
La noticia fue confirmada por el gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, durante un punto de prensa en Lisboa.
"Se desgarró Ignacio, está fuera para estos dos partidos. Tenemos a 25 jugadores disponibles y a estas alturas no se reemplaza", apuntó.
El Cuerpo Médico de la selección agregó que el jugador "sufrió un desgarro de isquiotibiales que impide su participación con normalidad en los entrenamientos y partidos y, cuyo periodo de recuperación supera los plazos de la presente convocatoria".
La Roja enfenta este sábado 6 de junio a Portugal en Oeiras y el martes 9 enfrentará a RD Congo, en un escenario a confirmar, tras el veto de la localidad de La Línea para desarrollar el encuentro a raíz de un brote de ébola en el país africano.