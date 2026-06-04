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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Ignacio Saavedra fue descartado para amistosos de la selección chilena

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

El futbolista sufrió un desgarro, confirmó el gerente de selecciones, Felipe Correa.

Ignacio Saavedra fue descartado para amistosos de la selección chilena
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El jugador de Rubin Kazán Ignacio Saavedra sufrió una lesión que lo dejó al margen de los amistosos de la selección chilena, ante Portugal y RD Congo.

La noticia fue confirmada por el gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, durante un punto de prensa en Lisboa.

"Se desgarró Ignacio, está fuera para estos dos partidos. Tenemos a 25 jugadores disponibles y a estas alturas no se reemplaza", apuntó.

El Cuerpo Médico de la selección agregó que el jugador "sufrió un desgarro de isquiotibiales que impide su participación con normalidad en los entrenamientos y partidos y, cuyo periodo de recuperación supera los plazos de la presente convocatoria".

La Roja enfenta este sábado 6 de junio a Portugal en Oeiras y el martes 9 enfrentará a RD Congo, en un escenario a confirmar, tras el veto de la localidad de La Línea para desarrollar el encuentro a raíz de un brote de ébola en el país africano.

 

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