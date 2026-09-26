La crítica de Vidal tras el 1-0 de Canadá a Chile: No puedes tener a Loyola en la banca

El futbolista de Colo Colo Arturo Vidal criticó la ausencia de Felipe Loyola en la formación titular de la selección chilena en el partido amistoso ante Canadá, que tuvo un gol del cuadro norteamericano en los 12' a través de Jonathan David.

Para el "King", durante su participación en un "Reacts" de Mega, Felipe Faúndez "es buen lateral, pero le falta madurar mucho, no puedes tener a Loyola que juega en Italia, pasó por Argentina, un jugador que tiene experiencia, no lo puedes tener en la banca".

"-Faúnde- te puede gustar mucho, es joven, pero si vas a jugar con selecciones que han crecido mucho... si sabes que tu rival que es rápido, te tienes que tirar para atrás, ese es el fuerte de él. En un jugador rápido es mejor que la toque antes, a que te pille corriendo. Era un gol evitable", agregó.

Luego dijo que "si no pones a un especialista por la derecha y quieres inventar, ahora son todos los puntas de la selecciones muy rápido, debes tener a jugadores con experiencia, los jóvenes son buenos, pero hay que ir paso a paso. Si tienes a -Gagbriel Suazo por allá -la izquierda-, debes tener a Loyola y le das seguridad a tus orillas".

"Suazo es un muy buen jugador, es inteligente, porque no es rápido, pero estudia muy bien los partidos y al rival, siempre está bien parado y cuando tiene la pelota da un pase limpio", destacó sobre el zurdo.

Además, cuestionó los roles de otros jugadores en el campo: "No entiendo de qué juega Marcelino -Núñez-, -Gonzalo- Tapia, -Lucas- Cepeda y -Darío- Osorio, que son los cuatro jugadores que tienen que marcar la diferencia y lograr hacer algo para buscar un gol".

Por otro lado al responder el comentario de un seguidor, que le pidió ser DT de la Roja, o "que se equipe" para el duelo, dijo: "Se vería más ordenado el equipo, por lo menos".