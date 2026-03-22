La gira de la Roja en Nueva Zelanda: Calendario, rivales y cómo ver los partidos

La selección chilena disputará sus primeros amitosos del año en el marco del FIFA Series de la gira de marzo, donde el elenco dirigido por Nicolás Córdova afrontará cotejos ante Cabo Verde y Nueva Zelanda.

¿Quiénes son los citados?

Córdova dio a conocer la nómina de los 26 jugadores el pasado lunes 16 de marzo. En esta se destaca a Universidad de Chile y O'Higgins como los equipos locales que más aportaron jugadores, con dos cada uno.

Por parte del cuadro laico, se encuentran el defensa Fabián Hormazábal y el volante Javier Altamirano. Mientras que el conjunto celeste, contribuyó con el zaguero Felipe Faúndez y el mediocampista de corte Felipe Ogaz.

Una de las sorpresas del listado fue la citación del portero de Huachipato, Sebastián Mella.

Llamó la atención que ningún jugador de Universidad Católica fue citado.

Revisa los 26 nominados acá.

Las grandes ausencias de esta nómina

La no citación que más resalta es la de Erick Pulgar, quien fue pieza clave en la obtención del título de Copa Libertadores y Brasileirao en 2025, además del Carioca en este inicio de 2026 para Flamengo.

Del medio local destacan la ausencia de los goleadores de la Liga de Primera, Fernando Zampedri y Daniel "Popin" Castro.

Revisa las ausencias de La Roja acá.

¿Qué es el FIFA Series?

El FIFA Series es una competición amistosa internacional de selecciones nacionales, organizada por la FIFA, que disputará su segunda edición entre el 23 al 31 de marzo de 2026 y contará con 48 países de seis confederaciones en nueve sedes.

La competición surgió como una propuesta orientada a fomentar el intercambio competitivo entre selecciones, con el objetivo de "impulsar de manera directa el crecimiento y la expansión del fútbol a nivel mundial".

En el caso de Chile, tendrá sus encuentros en la sede de Nueva Zelanda, donde también están Cabo Verde, Finlandia y la escuadra local.

Las otras sedes son: Australia, Azerbaiyán, Indonesia, Kazajistán, Puerto Rico, Ruanda y Uzbekistán, que acogerán los duelos masculinos. Por su parte, Brasil, Costa de Marfil y Tailandia serán los encargados de recibir los femeninos.

¿Cuándo y dónde ver el partido contra Cabo Verde?

El encuentro ante Cabo Verde está programado para jugarse el viernes 27 de marzo a las 00:00 horas (03:00 GMT), en el Eden Park, Nueva Zelanda.

La transmisión televisiva será en la señal abierta de Chilevisión y todas sus plataformas.

También lo podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl y escuchar en Cooperativa Deportes.

¿Cuándo y dónde ver a La Roja contra Nueva Zelanda?

La escuadra nacional se enfrentará ante los oceánicos el lunes 30 de marzo a las 03:15 horas (06:15 GMT).

Chilevisión será la señal encargada de transmitir el cotejo.

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