Los 26 seleccionados chilenos que enfrentarán a Cabo Verde y Nueva Zelanda en el FIFA Series
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Los 26 nominados por Nicolás Córdova que dirán presente en los amistosos de la selección chilena frente a Cabo Verde y Nueva Zelanda, el viernes 27 de marzo y lunes 30 de marzo respectivamente.
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