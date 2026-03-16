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Los 26 seleccionados chilenos que enfrentarán a Cabo Verde y Nueva Zelanda en el FIFA Series

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Los 26 nominados por Nicolás Córdova que dirán presente en los amistosos de la selección chilena frente a Cabo Verde y Nueva Zelanda, el viernes 27 de marzo y lunes 30 de marzo respectivamente.

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