Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago25.9°
Humedad31%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Las grandes ausencias en la nómina de la Roja para los amistosos en el FIFA Series

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Las grandes ausencias en la nómina de la selección chilena que entregó Nicolás Córdova este lunes para medirse ante Cabo Verde y Nueva Zelanda. Del medio local destacan la no citación de los goleadores de la Liga de Primera, Fernando Zampedri y Daniel "Popin" Castro

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados