Las grandes ausencias en la nómina de la Roja para los amistosos en el FIFA Series
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Las grandes ausencias en la nómina de la selección chilena que entregó Nicolás Córdova este lunes para medirse ante Cabo Verde y Nueva Zelanda. Del medio local destacan la no citación de los goleadores de la Liga de Primera, Fernando Zampedri y Daniel "Popin" Castro
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