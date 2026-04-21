La Roja busca segundo rival europeo para la fecha FIFA de junio

La selección chilena de fútbol se prepara para una nueva Fecha FIFA en junio, que incluirá una gira por Europa con dos partidos amistosos de alto nivel. El gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, confirmó que "La Roja" se enfrentará a Portugal y está en la búsqueda de otro rival europeo para completar su agenda.

"Hemos tenido muchas propuestas de jugar partidos antes, en el inicio de la fecha FIFA, pero (no se pudo por) nuestro calendario del torneo nacional y la Copa Libertadores", explicó el directivo a Dsports, advirtiendo la necesidad de buscar fechas específicas para los duelos.

Según afirmó Correa, "las competencias internacionales tienen fecha la semana anterior, entonces, como muchos equipos van al Mundial, buscaban jugar el 31 de mayo y 1-2 de junio, y eso no es compatible con nuestra planificación, porque tenemos compromisos tanto a nivel sudamericano como a nivel local".

La Selección Chilena jugará dos amistosos en Europa en junio, uno contra Portugal el 6 y otro rival europeo el 9, confirmó Felipe Correa, gerente de selecciones. (FOTO: ATON)

El primer amistoso confirmado será el 6 de junio contra Portugal de Cristiano Ronaldo en Lisboa. Respecto al segundo oponente, que se disputará el 9 de junio, las negociaciones están avanzadas y se espera una pronta definición.

"Estamos con distintas opciones, esperamos de aquí a una semana y media aproximadamente cerrar ese segundo rival, pero va a ser una gira con dos partidos en Europa", puntualizó Correa.

Estos encuentros representan una oportunidad para el combinado nacional de medir fuerzas con equipos del continente europeo, en el marco de su preparación y puesta a punto para futuros desafíos competitivos.