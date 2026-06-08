La Roja buscará mejores sensaciones ante la mundialista RD del Congo

La selección chilena tendrá un nuevo rival mundialista para cerrar su fecha FIFA en Europa, midiéndose ante República Democrática del Congo este martes 9 de junio.

La previa del encuentro quedó marcada por las dificultades logísticas, pues La Línea de la Concepción en España se bajó como sede ante el brote de ébola que golpea al país africano, pese a que su equipo lleva largo tiempo sin pasar por sus tierras.

Tras barajar una serie de opciones, finalmente la ciudad francesa de Orleans, a unos 130 kilómetros al sur de Francia, será el escenario, aunque se jugará sin público y el horario pasó desde las 10:00 a las 12:00 horas de Chile.

Respecto a lo futbolístico, La Roja buscará mejores sensaciones luego de las dudas que dejó su derrota ante Portugal, con un desarrollo muy favorable para un equipo luso que piensa en el Mundial, y que se maquilló por una diferencia de apenas 2-1.

Pese a las serias dudas y cuestionamientos de los hinchas, y que el rival jugó con múltiples cambios y el freno de mano puesto, el DT Nicolás Córdova evaluó positivamente la actuación chilena, argumentando que fue "un partido correcto" al enfrentar a uno de los candidatos para ser campeón en la cita planetaria.

El combinado chileno se trasladó rápido hasta París y entrenó en las instalaciones del equipo francés de rugby, lamentando la baja del delantero Clemente Montes por un cuadro respiratorio que le impidió entrenar.

La última oncena que probó Córdova fue con Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez, Francisco Sierralta, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Felipe Loyola, Vicente Pizarro, Agustín Arce; Lucas Cepeda, Gonzalo Tapia y Darío Osorio.

Al frente estará un conjunto congoleño que viene de sumar un empate 0-0 ante Dinamarca en Bélgica.

Clasificado al Mundial tras vencer a Camerún y Nigeria en la fase de "mata mata" entre los mejores segundos de las Clasificatorias africanas, los "leopardos" cuentan con jugadores en equipos de las ligas más competitivas.

Entre su plantel destacan como figuras Yoane Wissa (Newcastle), Cedric Bakambu (Real Betis), Aaron Wan-Bissaka (West Ham), Chancel Mbemba (Lille), Arthur Masuaku (Lens) y Simon Banza (Al Jazira).

La República Democrática del Congo (que no debe confundirse con su vecino; la República del Congo, conocida simplemente como "Congo") luego debutará en el Mundial justamente con Portugal en el Grupo K, en su primera participación sin contar Alemania 1974; cuando el país se llamaba Zaire bajo la dictadura de Mobutu Sese Seko.

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