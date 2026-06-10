Quiroz no quiere recordar su arresto en Capuchinos: "Historia antigua, de hace un cuarto de siglo"

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, criticó este miércoles la reciente publicación del diario La Segunda que recordó su paso por el desaparecido anexo cárcel Capuchinos hace 23 años, en el marco del caso MOP-Gate.

Consultado en el Congreso sobre ese episodio judicial, el secretario de Estado dijo a los periodistas que "es una historia antigua, de hace un cuarto de siglo", y enfatizó que la información, al menos en la edición impresa, "fue publicada incompletamente, porque el final es que la propia jueza Chevesich me absolvió completamente".

Ante la insistencia de los medios por profundizar en el tema, Quiroz cerró el punto de prensa sentenciando: "No voy a hablar de historias de hace 25 años".

Según consignó el martes un artículo de La Segunda, el 1 de abril de 2003 la actual presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich —en su calidad de ministra en visita—, sometió a proceso a Quiroz como autor del delito de estafa en perjuicio del Fisco y ordenó un embargo de bienes por 10 millones de pesos.

La investigación, conocida como la "arista Gerens" del caso MOP-Gate, apuntaba a un contrato de consultoría por 36,7 millones de pesos en el que, según la magistrada, se habría ideado un mecanismo para abultar el valor en 13 millones para el pago de sobresueldos.

A raíz de esta resolución, Quiroz permaneció dos noches en Capuchinos, el famoso recinto penitenciario ubicado en Santiago que hasta el año 2005 albergó acusados por delitos económicos o de "cuello y corbata".

En su defensa, liderada por el hoy embajador en Israel, Gabriel Zaliasnik, se argumentó una "asimetría de información" y se destacó que el economista ni siquiera había prestado declaración antes de ser detenido.

Posteriormente, la Corte de Apelaciones modificó la calificación jurídica de la imputación al delito de fraude al Fisco.

Finalmente, en 2016, la Segunda Sala de la Corte Suprema ratificó la absolución de Quiroz, estableciendo que no estaba acreditada "de manera vehemente la existencia de una colaboración maliciosa en la producción del suceso ilícito" por parte del acusado y otros consultores privados.

Asimismo, el fallo concluyó que los pagos cuestionados fueron "ideados por funcionarios públicos de un organismo del Estado como es el MOP" bajo "condiciones impuestas de forma perentoria" que para los consultores privados resultaban "aceptables o plausibles".

Dichos sobre el endeudamiento estudiantil

Antes del diálogo sobre su pasado judicial, el titular de Hacienda salió a precisar el alcance de sus polémicos comentarios en los que aconsejó a los estudiantes tener "cuidado de endeudarse" para ingresar a la educación superior, en medio de los embargos que la Tesorería General de la República (TGR) aplica a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE).

Requerido sobre si sus reparos apuntaban a pedagogías, periodismo u otras disciplinas afines, el secretario de Estado descartó de plano haber estigmatizado algún sector en particular.

"No, no mencioné ninguna carrera en particular. Sencillamente me refiero al informe de la Fiscalía Nacional Económica, al cual los remito, y que es un informe anonimizado, por supuesto, con datos agregados", explicó.

En esa línea, el jefe de las finanzas públicas instó a revisar los antecedentes cuantitativos recopilados por el órgano persecutor, argumentando que se trata de la institución que posee un diagnóstico más certero sobre el mercado educativo en el país.

"La Fiscalía Nacional Económica advierte que hay problemas en la educación superior; que a veces los alumnos entran a carreras que después se ven frustrados con sus resultados. Y ese es un tema que todo el mundo ya conoce: el 40% de los alumnos están en ese tipo de carrera y eso es una señal del futuro de cada uno que tiene que mirar con más cuidado", sostuvo la autoridad, abriendo la puerta a que el día de mañana los distintos actores se sienten "a hablar en serio de un poco qué está pasando en la educación superior en Chile".

Al ser preguntado respecto al factor vocacional y el riesgo de que la pasión de los estudiantes colisione con las proyecciones económicas y los sueldos asociados a ciertos programas de estudio, Quiroz recalcó que el Estado no debe intervenir en esas determinaciones, pero sí proveer la información necesaria.

"No, eso no hay que revisar; son decisiones individuales. Si alguien quiere, por vocación, emprender una carrera que tiene menos retorno, bueno, que así lo haga, pero que tenga conciencia de ello. El 40% es un número muy alto", advirtió.