"Buenas noticias para la democracia": CEP detectó "un volver a creer" en las instituciones

Tras la entrega de los resultados de su Estudio Nacional de Opinión Pública N° 96, el Centro de Estudios Públicos (CEP) destacó en Cooperativa un "volver a creer" de la ciudadanía respecto a la institucionalidad tradicional.

De acuerdo con el sondeo, la Policía de Investigaciones (PDI) es la institución pública que genera mayor confianza en la población, con un 63% de aprobación. Le siguen las universidades (61%), Carabineros (58%), las Fuerzas Armadas (57%) y las radios (50%).

"En esta encuesta podemos apreciar que la ciudadanía de algún modo está volviendo a confiar en aquellas instituciones que durante un largo periodo no gozaron de mucha confianza", dijo Alfonso España, investigador del CEP, en conversación con Lo Que Queda del Día.

Según el cientista político, "es un dato bastante llamativo, considerando que de algún modo se inscribe en un contexto en el cual la ciudadanía está también identificándose más con los partidos políticos, volviendo a señalar que la democracia es la mejor forma de Gobierno".

"Es como si hubiese un volver a creer, de algún modo, en el Estado de Derecho, la democracia y las instituciones más tradicionales que sustentan el orden", agregó.

España explicó que este fenómeno responde a una recuperación del prestigio que se había visto mermado "particularmente con el auge de redes sociales, influencers y medios alternativos de información".

"Estas son buenas noticias para la democracia", relevó.

La encuesta CEP incluyó 1.469 entrevistas en sus hogares a mayores de 18 años residentes en 122 comunas todo el país, muestra representativa de toda la población chilena, según el CEP, realizadas entre el 18 de abril y el 27 de mayo pasados.

Su margen de error es del ±2,8% y su nivel de confianza del 95%.