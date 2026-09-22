La Roja conoció rivales y fixture para el inédito Mundial Sub 15: Debutará ante España

La selección chilena ya tiene trazado su camino para un desafío histórico. El combinado nacional conoció a sus rivales y el calendario de partidos para disputar el primer Mundial Sub 15 de la historia, certamen organizado por la FIFA que se llevará a cabo entre el 24 y el 30 de octubre de este 2026 en Azerbaiyán.

La cita planetaria marcará un hito no solo por reunir a 191 países, sino también por su revolucionario formato: los encuentros se disputarán con ocho futbolistas por lado, en dos tiempos de 20 minutos y en canchas de dimensiones reducidas (68 x 47 metros), aunque con porterías de tamaño reglamentario.

De acuerdo a lo informado por el ente rector del fútbol mundial, a lo largo de la competencia se desarrollarán cerca de 1.000 partidos, por lo que algunos recintos albergarán hasta 10 compromisos en una sola jornada.

El "Equipo de Todos" quedó ubicado en el Grupo E, zona donde se medirá ante una potencia europea y varios combinados emergentes: España, Kuwait, Barbados, Congo y Tayikistán.

El estreno del elenco chileno será de alta exigencia, ya que debutará midiéndose frente al seleccionado español.

La fase inicial contempla cinco compromisos para cada escuadra. Posteriormente, los equipos serán reclasificados según su puntaje para una segunda ronda donde chocarán contra selecciones que hayan finalizado en su misma posición en otros grupos (los primeros contra los primeros, los segundos ante los segundos y así sucesivamente). Con esta fórmula, ningún país quedará eliminado de forma anticipada y todos jugarán hasta la última jornada.

El fixture de La Roja Sub 15 en Azerbaiyán: