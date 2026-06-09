La Roja celebró una trabajada victoria que amargó a RD Congo antes del Mundial

La selección chilena despertó en la segunda mitad y logró un esforzado triunfo de 2-1 en su amistoso ante República Democrática del Congo, elenco que jugará el Mundial 2026 tras el fin de esta fecha FIFA.

El encuentro, jugado sin público en Orleans (Francia) tras una compleja organización, tuvo un deslucido primer tiempo, tanto por el contexto de gradas vacías como por la falta de emociones en las áreas.

La primera mitad se caracterizó por robos de balón en el mediocampo y falta de precisión en los pases y finalización de las jugadas. Los congoleños tuvieron más el balón y mayor cantidad de desbordes, pero sin generar peligro.

Salvo un tibio remate de Noah Sadiki atrapado sin problemas por Lawrence Vigouroux — recién al minuto 35—, un balón que se le soltó a Lionel Mpasi y terminó despejada por un central, y el reclamo de Gonzalo Tapia por un penal inexistente fueron las únicas acciones destacadas de la etapa inicial.

RD del Congo entró al segundo tiempo con tres cambios y Chile mostró mayor iniciativa, yéndose arriba con un adelantamiento de líneas e intención de buscar el área.

A los 51', Darío Osorio rompió la monotonía del encuentro con un golazo directo al ángulo izquierdo del portero Mpasi. Para su lamento, a los 65' se lesionó por una falta de Edo Kayembe y tuvo que ser reemplazado por Maximiliano Gutiérrez.

Pese a mejorar su versión, el partido siguió con un trámite parejo y disputado. Cabe resaltar que los "leopardos" evitaron la refriega y posibles lesiones ad portas de la Copa del Mundo. Además, el partido se desdibujó con múltiples cambios que modificaron gran parte de ambas oncenas.

Matías Sepúlveda ingresó desde la banca y la clavó al ángulo con un tiro libre que aumentó la ventaja chilena en el minuto 85 de juego.

Tras la conquista, la zaga del equipo dirigido por Nicolás Córdova dejó espacios y Joris Kayembe descontó con un furioso cañonazo dos minutos después. En el cierre del cotejo llamó la atención la descarada mano de Cédric Bakambu, metiendo el balón en arco chileno "a lo Maradona": Se ganó tarjeta amarilla.

Con este encuentro, Chile cerró su proceso internacional y comenzará el camino hacia el 2030 en la fecha FIFA de septiembre, con duelos ante Canadá (día 26) y Estados Unidos (día 29).

RD del Congo, en tanto, tendrá su primer duelo por el Grupo K de la Copa del Mundo ante Portugal, el miércoles 17 de junio a las 13:00 horas de Chile.

Ficha del RD del Congo vs. Chile:

R.D. DEL CONGO (1): 1. Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba [C], Joris Kayembe; Ngal'ayel Mukau (45' Edo Kayembe), Samuel Moutoussamy (71' Aaron Tshibola), Noah Sadiki (58' Gael Kakuta); Théo Bongonda (45' Elia Meschack), Yoane Wissa (45' Cédric Bakambu), Nathanael Mbuku (58' Brian Cipenga). DT: Sébastien Desabre

CHILE (2): Lawrence Vigouroux; Felipe Faúndez (55' Fabián Hormazábal), Francisco Sierralta, Guillermo Maripán (55' Igor Lichnovsky), Gabriel Suazo [C] (78' Diego Ulloa), Vicente Pizarro (65' Felipe Loyola), Víctor F. Méndez (78' Rodrigo Echeverría), Nils Reichmuth (78' Matías Sepúlveda); Lucas Cepeda (78' Lautaro Millán), Gonzalo Tapia (78' Iván Morales), Darío Osorio (65' Maximiliano Gutiérrez). DT: Nicolás Córdova

ESTADIO: Stade de la Source, Orleans

ARBITRO: Mehrez Melki (TUN)

GOLES: 0-1: 51' Darío Osorio (CHI); 0-2: 85' Matías Sepúlveda (CHI); 1-2: 87' Joris Kayembe (RDC)

TARJETAS AMARILLAS: 37' Darío Osorio (CHI); 61' Lucas Cepeda (CHI); 77' Guillermo Maripán (CHI); 1-2: 87' Joris Kayembe (RDC)