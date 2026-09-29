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La Roja sub 17 logró su primer triunfo en la gira preparatoria para el Mundial
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Autor: Redacción Cooperativa
El elenco nacional se impuso de forma contundente a Arabia Saudita.
El elenco nacional se impuso de forma contundente a Arabia Saudita.
La selección chilena sub 17 sumó su primera victoria en la gira que está realizando con miras al Mundial de la categoría luego de vencer este martes por 3-0 a su similar de Arabia Saudita.
En el estadio del club NK Nedelišče, en Croacia, el elenco nacional contó con la inspiración de Jonathan Guerrero, Joaquín Muñoz y Bayron Barrera para vulnerar la portería rival.
El próximo desafío de la escuadra nacional será ante Catar y finalizará su preparación ante el combinado local.