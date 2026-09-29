La Roja sub 17 logró su primer triunfo en la gira preparatoria para el Mundial

La selección chilena sub 17 sumó su primera victoria en la gira que está realizando con miras al Mundial de la categoría luego de vencer este martes por 3-0 a su similar de Arabia Saudita.

En el estadio del club NK Nedelišče, en Croacia, el elenco nacional contó con la inspiración de Jonathan Guerrero, Joaquín Muñoz y Bayron Barrera para vulnerar la portería rival.

El próximo desafío de la escuadra nacional será ante Catar y finalizará su preparación ante el combinado local.