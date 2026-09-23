La Roja sub 20 perdió ante Paraguay sobre el final e irá por el bronce en los Sudamericanos

La selección chilena sub 20 sufrió una dura derrota tras caer en los descuentos por 1-0 ante su símil de Paraguay en las semis de los Juegos Sudamericanos 2026, quedando a las puertas de luchar por el oro y siendo relegado a la disputa por el bronce frente a Perú.

Sostenido por las constantes intervenciones del portero Vicente Villegas, los dirigidos por Sebastián Miranda estuvieron resistiendo del inicio la insistencia de los guaranís, neutralizando las arremetidas de Pedro Zarza y un remate de Gómez (23').

El combinado criollo continuó replegado en el complemento ante la presión de la "Albirroja", que volvió a toparse con la solidez del meta de Coquimbo Unido frente a un cabezazo de Coronel (51') y un disparo de Vera (88').

Cuando el encuentro pareció proyectarse hacia los penaes, la escuadra de Antolín Alcaraz rompió el cero gracias a un Junior Gamarra que capitalizó una jugada llena de rebotes en el área nacional (90+3').

Pese al resultado, no todo está sentenciado. La Roja sub 20 tendrá que redimirse buscando la presea de bronce frente a Perú este viernes 25 de septiembre a las 10:00 horas (13:00 GMT), repitiendo el escenario en el Estadio "Marcelo Bielsa".

A partir de las 15:00 (18:00 GMT), le seguirá el duelo que definirá el oro y la plata entre Argentina y Paraguay.