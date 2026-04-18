La Roja vino desde atrás para vencer a Uruguay y quedarse con el quinto lugar en el Sudamericano

La selección chilena sub 17 se alzó con el quinto lugar del Sudamericano de Paraguay luego de vencer por 2-3 a Uruguay en un partido que comenzó cuesta arriba para el elenco nacional.

Con ambos elencos ya clasificados al Mundial de Catar 2026, fueron los charrúas los que pegaron primero de la mano de Alan Soarez, quien a los 45 minutos marcó el 1-0.

Pero en el segundo tiempo, la Roja reaccionó y tuvo 10 minutos de inspiración para revertir el marcador.

Amaro Riveros quien anotó el empate a los 52', Lucas López marcó diferencias a los 59' y solo dos minutos después Riveros repitió para aumentar.

Cuando el partido se iba, Ezequiel Fernández descontó nuevamente para la Celeste.