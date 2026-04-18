Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago20.9°
Humedad43%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

La Roja vino desde atrás para vencer a Uruguay y quedarse con el quinto lugar en el Sudamericano

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco nacional reaccionó para revertir el marcador ante la Celeste.

La Roja vino desde atrás para vencer a Uruguay y quedarse con el quinto lugar en el Sudamericano
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La selección chilena sub 17 se alzó con el quinto lugar del Sudamericano de Paraguay luego de vencer por 2-3 a Uruguay en un partido que comenzó cuesta arriba para el elenco nacional.

Con ambos elencos ya clasificados al Mundial de Catar 2026, fueron los charrúas los que pegaron primero de la mano de Alan Soarez, quien a los 45 minutos marcó el 1-0.

Pero en el segundo tiempo, la Roja reaccionó y tuvo 10 minutos de inspiración para revertir el marcador.

Amaro Riveros quien anotó el empate a los 52', Lucas López marcó diferencias a los 59' y solo dos minutos después Riveros repitió para aumentar.

Cuando el partido se iba, Ezequiel Fernández descontó nuevamente para la Celeste.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada