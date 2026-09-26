Las claves para ver por TV abierta el amistoso de La Roja ante Estados Unidos

La selección chilena visitará este martes 29 de septiembre a Estados Unidos en St. Louis, Misuri, en el segundo compromiso de su gira por Norteamérica, donde el elenco dirigido por Nicolás Córdova intentará dejar atrás la amarga caida frente a Canadá.

El encuentro está programado para las 21:00 horas de Chile (00:00 GMT) en el Estadio Energizer Park y la transmisión será por televisión abierta a través de las pantallas de Mega, mientras que de manera online se podrá ver en la plataforma Mega GO.

El servicio de streaming tendrá disponible el partido replicando la transmisión de TV abierta en su señal gratuita, mientras que los usuarios suscritos a su pack Sports podrán acceder a la emisión en calidad 4K o seguir la señal interactiva con estadísticas avanzadas en vivo.

Así mismo, la previa volverá a contar con la conducción del periodista Rodrigo Sepúlveda, junto al relato de Claudio Palma, los comentarios del excapitán de La Roja Iván Zamorano y la cobertura en cancha de Camila Romero.

La previa en pantalla abierta arrancará a partir de las 20:00 horas, mientras que la transmisión oficial del cruce entre Chile y el combinado estadounidense comenzará a las 20:45 horas, 15 minutos antes del pitazo inicial.

Respecto a la oncena titular, la escuadra nacional tendrá que presentar modificaciones tras las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo en Toronto, donde la gran figura criolla fue el portero Lawrence Vigouroux.

Todos los pormenores, la previa y el partido también los podrás escuchar en vivo este martes por Cooperativa Deportes y seguir el relato minuto a minuto en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.