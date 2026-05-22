Las grandes ausencias de la nómina de La Roja para los duelos con Portugal y RD del Congo

Este viernes, Nicolás Córdova entregó la lista de convocados para los amistosos que disputará Chile ante Portugal y Congo, en la que se destaca la ausencia de Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Erick Pulgar, Ben Brereton y Marcelino Núñez.

Como informamos en Cooperativa Deportes, las bajas de "Big Ben" y Núñez se deben a lesiones: El delantero está afectado en una de rodilla, de la cual será operado en los siguientes días, mientras que Núñez también pasará por el quirófano debido a una molestia en su cara.

El caso de Pulgar es distinto, pues el futbolista de Flamengo declinó a la convocatoria, misma respuesta que tuvo ante un llamado previo de Córdova para la doble fecha de marzo contra Cabo Verde y Nueva Zelanda.

Pese a su buen presente, los bicampeones de América, Alexis Sánchez y Arturo Vidal no integran el listado.

El "Niño Maravilla" se convirtió en una pieza clave para Sevilla en su lucha por salvarse del descenso, mientras que el "Rey" ha vivido un renacer esta temporada en Colo Colo, adaptándose a la posición de líbero en el esquema de Fernando Ortiz, por lo que una eventual vuelta a "La Roja" no hubiera sido de tanta sorpresa.

También llamó la atención la ausencia de Javier Altamirano (Universidad de Chile) y Alexander Aravena (Portland Timbers), quienes habían sido convocados para la última ventana internacional.