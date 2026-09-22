Lucas Cepeda y el presente de La Roja: "Tenemos una materia prima muy buena"
"La posición que me toque me encuentra bien preparado", advirtió el extremo formado en Santiago Wanderers.
"La posición que me toque me encuentra bien preparado", advirtió el extremo formado en Santiago Wanderers.
El atacante nacional Lucas Cepeda habló con los medios presentes en Misuri y adelantó la serie de amistosos que vienen para la selección chilena en la gira por Norteamérica, además de abordar su cambio de posición marcado por su presente en Elche.
"Venimos demostrando que tenemos una materia prima muy buena. Los últimos dos amistosos, si bien lo perdimos con Portugal, es una de las mejores selecciones del mundo", analizó el ariete formado en Santiago Wanderers en declaraciones que publicó Redgol.
Posteriormente, el delantero de 23 años rememoró el 1-2 frente a RD del Congo: "Fue una selección que fue al Mundial y, no es por ser arrogante, pero creo que igual los pasamos por encima. Se está viendo reflejado el trabajo que se está haciendo".
Cepeda recordó su paso formativo en La Roja: "En la sub 23, 'Nico' (Córdova) me colocaba de mixto por derecha, mixto por izquierda y hasta de carrilero izquierdo".
"No es algo nuevo para mí. Solamente tengo que pulirla; la posición que me toque me encuentra bien preparado", cerró.
Con esto, ahora Cepeda y La Roja tienen por delante tres jornadas de entrenamientos antes de viajar a hacer sus trabajos en el BMO Field de Toronto, ciudad en la que se medirá a Canadá el sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas (23:00 GMT).