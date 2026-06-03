Lucas Cepeda y la realidad de La Roja: "Hoy somos la peor selección de Sudamérica"

Lucas Cepeda, delantero de la selección chilena, abordó con autocrítica el presente de la Roja y aseguró que hay que abordar el hoy del equipo con una dosis de realidad, y afrontar que es la peor selección de Sudamérica.

"Hay que ser realistas, nosotros somos la peor selección de Sudamérica y hay que afrontarlo como adultos, como gente grande que somos, e ir para adelante para poder salir de esta situación, porque tenemos jugadores para eso", señaló con franqueza el atacante.

En esa misma línea, Cepeda enfatizó la importancia del trabajo diario y el respaldo de la parcialidad nacional: "Pedirles que nos apoyen, que confíen en nosotros, que vamos a dar todo para volver a tener a la selección donde se merece. Con humildad y trabajo creo que eso se puede lograr, pero paso a paso. Este fin de semana tenemos una linda oportunidad para demostrarlo", expresó el hoy futbolista de Elche.

Al ser consultado por la preparación de los próximos partidos ante rivales de jerarquía internacional, como la selección de Portugal, el exjugador de Santiago Wanderers reconoció la calidad del adversario, pero apuntó a que la concentración será clave.

"En nombres, si colocas nombre por nombre, ellos no nos van a pasar por encima siempre. Dentro de la cancha somos 11 contra 11 y el que hace mejor las cosas se lleva el triunfo. Si nosotros hacemos el juego que nos pide el 'profe' y estamos finos en los detalles, creo que podemos obtener un buen resultado", explicó.

Asimismo, no ocultó su admiración por el astro portugués Cristiano Ronaldo, a quien sigue desde su infancia: "Es un sueño poder estar al lado de él, enfrentarlo. Ojalá hacer un buen partido para cambiar camiseta con él y tener un recuerdo. Pero más que nada, me enfoco en aportar mi grano de arena para la selección".

En el plano local, Cepeda se refirió a su proceso de adaptación en el fútbol español y manifestó su intención de consolidarse en la titularidad durante la temporada.

"Quiero ganarme un puesto en el club. Creo que es un club donde puedo dejar mi huella. Voy a ir allá a entregarme al cien por ciento y aportar para obtener los resultados que se merece el club, porque la gente apoya bastante", expresó.

Finalmente, reafirmó su vínculo emocional con los clubes que han marcado su carrera: "Siempre intento ver a Colo Colo y a Wanderers, que son los equipos por los que me siento querido en el fútbol chileno y los que llevo en el corazón. Los sigo casi siempre que puedo", concluyó.