Matías Sepúlveda: Estoy feliz por mi primer gol con la selección, es un orgullo vestir esta camiseta

Matías Sepúlveda, lateral de La Roja, valoró el golazo de tiro libre que anotó ante República Democrática del Congo este martes en un amistoso en Orleans, Francia, remarcando su orgullo por jugar con la selección.

"Hay muchos que le pegan bien, pero era la confianza de que podía hacer el gol, pero gracias a Dios se pudo dar. Es mi primer gol con la selección, estoy muy feliz, es un orgullo vestir esta camiseta", declaró Sepúlveda en la zona mixta.

El exjugador de U. de Chile también analizó el encuentro con los africanos: "Es un equipo que va al Mundial, era un partido difícil, muy físico, lo afrontamos de la mejor manera".

"Queríamos ganar y dar una buena imagen, y hacer un buen partido para que la selección vuelva a lo que fue", agregó.

Finalmente, recalcó que "hay que sacar lo positivo, nos vamos con buenas sensaciones, es un grupo dispuesto a mejorar y trabajar".