Mauricio Pinilla: "Marcelo Díaz no era el 'sapo' de la selección, era otro"

El exdelantero nacional Mauricio Pinilla salió a desmentir los rumores de larga data sobre Marcelo Díaz y supuestas filtraciones a la prensa sobre la interna de La Roja, defendiendo al volante que colgará los botines a fin de año.

El panel de ESPN F360 repasó la carrera de Díaz a propósito del anuncio de su retiro este jueves, instancia en la que Pinilla tomó la palabra para hacer frente al mito.

"Lo voy a decir. De toda la historia que hay con Marcelo Díaz... él no es el sapo; por que siempre se le trató del sapo de la selección, pero él no era el sapo", señaló.

Sin embargo, Pinilla ratificó la existencia de un filtrador en el plantel, aunque "era otro. Aprovecho de aclararlo, porque Marcelo es un buen tipo", señaló.

Las palabras de Pinilla contaron con la aprobación de Jean Beausejour, otro bicampeón de América que conformó el panel del espacio televisivo.