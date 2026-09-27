Medio canadiense acusó a Iván Román de insulto racista tras la derrota de Chile

El defensor de la selección chilena Iván Román fue acusado en el medio Canadian Soccer Daily de dirigir un insulto racista al delantero del combinado local Promise David durante un altercado posterior al amistoso entre ambos equipos jugado en Toronto, que se saldó con victoria local de 1-0.

El periodista Thomas Hewitt, en su crónica del encuentro, presentó el episodio como una acusación que aún no cuenta con confirmación oficial.

Román fue titular en el encuentro, mientras que el atacante canadiense ingresó durante el segundo tiempo.

La acusación aparece en el análisis firmado por Hewitt. Al relatar el altercado ocurrido después del pitazo final, en que varios jugadores de ambos equipos se encararon, escribió que la tensión estuvo cerca de convertirse en una pelea "cuando el chileno Iván Román presuntamente dirigió un insulto racista a Promise David".

Hewitt sostuvo que la reacción de David y de su compañero Tani Oluwaseyi elevó la tensión entre ambos planteles. El periodista también indicó que el técnico de Canadá, Jesse Marsch, aún no había conversado con David cuando ofreció su conferencia de prensa. Su artículo no precisa qué palabras supuestamente se pronunciaron.

El partido comenzó con un gol de Jonathan David a los 12 minutos. El delantero aprovechó un rebote luego de que Lawrence Vigouroux contuviera un remate de Cyle Larin y marcó el único tanto de la noche.

Chile quedó con diez hombres a los 35 minutos por la expulsión de Lucas Cepeda, quien golpeó con el pie en el rostro a Richie Laryea en una disputa del balón. A los 50', Gabriel Suazo recibió una segunda tarjeta amarilla y dejó al equipo de Nicolás Córdova con nueve jugadores.

Promise David entró a los 62 minutos en reemplazo del goleador Jonathan David. Tras el término del encuentro se produjo el cruce entre futbolistas que Hewitt vinculó con el presunto insulto.

La afirmación del medio canadiense no cuenta hasta ahora con una confirmación oficial. Tampoco hay una declaración pública de Promise David o de Román que permita establecer qué se dijo durante el altercado.