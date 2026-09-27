Arrau calificó baleo a carabinero en Lo Espejo como un ataque "a todo el pueblo de Chile"

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, condenó enérgicamente el ataque a balazos que dejó a un funcionario de la 42ª Comisaría de Carabineros de Lo Espejo internado en estado de extrema gravedad, luego de ser alcanzado por un disparo en la cabeza durante un procedimiento en la comuna.

Hasta la Clínica Las Condes acudieron el titular de la cartera y el subdirector de la policía militarizada, general Enrique Morás, donde la autoridad enfatizó que la agresión traspasa los límites institucionales.

"Cuando se ataca a una persona, cuando se ataca a un carabinero, no se ataca solo a la institución de Carabineros de Chile, no solamente se ataca al Estado de Chile, no solamente se ataca a una comuna, se ataca a todo el pueblo de Chile", aseveró el secretario de Estado.

En esa línea, Arrau confirmó que el Ejecutivo va a "reforzar todos los planes operativos y de apoyo a las Fuerzas de Orden y Seguridad en términos legales, materiales y logísticos. Vamos a seguir trabajando con más fuerza que nunca"

"Esto es algo que, como sociedad, no podemos tolerar; no podemos normalizar", remarcó.

Los antecedentes del caso

La condición del funcionario herido -cabo segundo y padre de un bebé de nueve meses, según informó ATON- fue calificada como de extrema gravedad, mientras las unidades especializadas de la institución y la Fiscalía desarrollan intensas diligencias para dar con el paradero de los responsables.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16.00 horas en las inmediaciones del sector Las Dunas, donde personal de radiopatrullas realizaba controles de identidad y fiscalizaciones a un grupo compuesto por aproximadamente siete personas que se encontraban en la vía pública.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, en medio de la fiscalización uno de los individuos extrajo un arma y efectuó cerca de 20 disparos en contra de la patrulla policial.

Durante la ráfaga, uno de los proyectiles alcanzó al funcionario en el costado derecho de la cabeza, provocándole una herida de gravedad con entrada y salida de proyectil.

Frente a la emboscada y con el objetivo de contener la agresión, otro de los policías que participaba en el operativo hizo uso de su armamento de servicio para repeler el ataque. Como consecuencia de los disparos del uniformado, el atacante falleció en el mismo sitio del suceso.

"Como Ejecutivo, se ejercerán las acciones judiciales que correspondan y se colaborará activamente con el Ministerio Público", señaló la Subsecretaría de Seguridad Pública.