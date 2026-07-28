Milad aclaró en qué está la búsqueda de entrenador para la Roja: Nunca he elegido al técnico

El presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), Pablo Milad, se refirió al proceso de búsqueda del nuevo director técnico de la selección chilena y aclaró cómo se definirá al sucesor en el banco de La Roja.

En diálogo con DSports, el timonel del balompié nacional explicó que los trabajos de evaluación ya están en marcha, liderados por la gerencia deportiva.

"Hay un proceso que está realizando Felipe Correa, que es el encargado de llevar el día de mañana al directorio las entrevistas que ha hecho", señaló Milad, agregando que mantendrá en reserva las identidades de los postulantes: "No te puedo relatar con quién ha hablado porque son procesos que se tienen que llevar con mucha cautela, porque esto puede condicionar el día de mañana".

Consultado sobre si será él quien tome la decisión definitiva sobre el próximo adiestrador del combinado nacional, el directivo fue enfático en descartarlo.

"Yo nunca he elegido a un técnico. Siempre se ha llevado, a través del director deportivo, una terna en la cual se explican cada una de las características de los técnicos, y ahí se da a conocer posteriormente, una vez que se elige, pero por sugerencia siempre de lo que ha sido la costumbre del director deportivo", concluyó Milad.