Nicolás Córdova y la clasificación de la Sub 17 al Mundial: "Talento hay, pero hay que irlo a buscar"

La selección chilena sub 17 timbró ayer jueves su clasificación al Mundial de la categoría luego de vencer por 4-0 a Bolivia en el play-off del Sudamericano de Paraguay, asegurando su segunda clasificación consecutiva al certamen.

Uno que analizó con satisfacción este logro fue Nicolás Córdova. El actual entrenador de la selección absoluta y cabeza del proyecto de selecciones juveniles valoró el camino recorrido para alcanzar el objetivo, poniendo énfasis en la descentralización de la búsqueda de jugadores.

"Este proceso inició el año pasado con los microciclos regionales. De aquellos salieron Joaquín Muñoz, Sebastián Melgarejo y Lucas López. Que se entienda que los procesos son largos, los jugadores tienen que tener adaptación. Cuando los detectamos, son pequeños", explicó el estratega.

Córdova también aprovechó la instancia para reconocer el trabajo que se realiza en las divisiones inferiores a lo largo del país, asegurando que el éxito de la sub 17 es un esfuerzo compartido.

"Es justo agradecer el trabajo que están haciendo los clubes y la disponibilidad que han tenido con la selección. Es un premio no solo al trabajo de la selección, también a lo que se hace en los clubes", afirmó.

En esa misma línea, destacó la diversidad geográfica del actual plantel: "Hemos abierto las cartas para que se sumen jugadores de clubes que quizás no tenían seleccionados. Tenemos seleccionados de Iquique, Curicó, Universidad de Concepción. Talento hay, pero hay que irlo a buscar a distintos lados", comentó.