Nils Reichmuth y su debut con La Roja: Es como un sueño, estoy orgulloso por vestir esta camiseta

Tras ingresar para los últimos diez minutos del amistoso entre Portugal y Chile en Lisboa, el volante Nils Reichmuth compartió su alegría de debutar por La Roja pese a la derrota, haciendo un llamado para que su hermano también debute por el elenco nacional.

"Es como un sueño. Estoy muy orgulloso por mi primer partido aquí y vestir esta camiseta. Es un gran momento para mí. Esperé siempre este momento, pero no pensaba que llegaría tan rápido", comentó a ESPN.

Posterior a ello, agregó: "El grupo es muy bueno y me trataron muy bien. También hacen que estar aquí sea más feliz. Disfruto cada día y cada entrenamiento".

"Me voy a practicar (el español) y a mejorar todo el día aquí con el grupo", sostuvo tras los loas que Gabriel Suazo le dedicó por el manejo del idioma.

Finalmente, Reichmuth postuló a su hermano Miguel para ser nominado al combinado nacional: "Es también es un sueño para él jugar para la Roja y espero que él también pueda una vez venir aquí. Si estamos juntos es perfecto, pero si es él una vez y yo no, o yo... no importa".