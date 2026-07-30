Otro rival mundialista: La Roja confirmó su segundo amistoso en Norteamérica

La selección chilena confirmó su segundo partido amistoso para su gira por Norteamérica al oficializar este jueves el duelo que jugará ante México el martes 6 de octubre en el Estadio Los Angeles Memorial Coliseum, de California.

La Roja, a través de sus redes sociales, adelantó que el horario del duelo será confirmado en los próximos días.

Este partido se suma al que el elenco nacional jugará ante Canadá el sábado 26 de septiembre en Toronto.