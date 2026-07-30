Síguenos:
Escucha aquí ▼
Escuchar Radio Dulce Patria en vivo
Escuchar Radio Cooperativaciencia en vivo
Escuchar Radio Cooperativa en vivo
Despejado
Santiago19.6°
Humedad45%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos
Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

Otro rival mundialista: La Roja confirmó su segundo amistoso en Norteamérica

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco nacional se verá las caras con México en Los Angeles.

Otro rival mundialista: La Roja confirmó su segundo amistoso en Norteamérica
Agréganos como tu fuente preferida en Google
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La selección chilena confirmó su segundo partido amistoso para su gira por Norteamérica al oficializar este jueves el duelo que jugará ante México el martes 6 de octubre en el Estadio Los Angeles Memorial Coliseum, de California.

La Roja, a través de sus redes sociales, adelantó que el horario del duelo será confirmado en los próximos días.

Este partido se suma al que el elenco nacional jugará ante Canadá el sábado 26 de septiembre en Toronto.

LEER ARTICULO COMPLETO

contenido de servicio
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada