Partido confirmado: La Roja oficializó horario y sede del duelo ante RD Congo

La selección chilena, a través de sus redes sociales, oficializó el nuevo horario y la sede del duelo amistoso pactado ante la RD Congo.

El partido se jugará este martes 9 de junio desde las 12:00 horas en el Estadio De La Source, en la ciudad de Orleans, en Francia.

El lance estaba programado para jugarse en Cádiz, España, no obstante, las autoridades del municipio de La Línea decidieron vetar el partido debido al temor existente por el brote de ébola que afecta al país africano.

Ante ello, en la publicación se expresa que el partido se jugará "a puertas cerradas por disposición de las autoridades competentes".

Este será el último partido de los congoleños antes de su participación en el Mundial 2026 y el segundo de la Roja luego de la caída ante Portugal.