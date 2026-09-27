Prensa canadiense dio escueta cobertura al triunfo sobre La Roja en Toronto

Los medios canadienses abordaron escuetamente el triunfo de su selección ante La Roja por 1-0 en su amistoso internacional, con breves reportes respecto al encuentro que se jugó en Toronto.

TSN, a cargo de la transmisión televisiva del partido en el país norteamericano, indicó en su resumen que "el gol tempranero de David se mantuvo para que Canadá derrote a un Chile con nueve hombres en amistoso".

The Canadian Press, en una nota además replicada por Radio Canada, resaltó que "Jonathan David anota y Canadá deja su portería a cero ante Chile", con "gran estilo" en su primer partido tras el Mundial 2026.

RDS también compartió parte del reporte de The Canadian Press, con Jonathan David como el líder del triunfo con su gol. Además puntualizaron que "Chile, que ocupa el puesto 49 en el ranking, no ha participado en la Copa del Mundo desde 2014".

Solo Canadian Soccer Daily, que como su nombre indica se especializa en fútbol, ahondó respecto al encuentro, mediante dos notas.

Una publicación valoró a Jonathan David y detalló las expulsiones de Lucas Cepeda y Gabriel Suazo que dejaron a La Roja con nueve jugadores

"Una gran parte de los 23.310 aficionados presentes en el BMO Field vitoreaban a Chile, como suele ocurrir con los países que cuentan con una gran población de expatriados en Canadá, pero el gol tempranero los dejó sin palabras", complementó.

En otro reporte, calificaron el partido de "batalla física" a propósito de las palabras de Richie Laryea tras el partido: "Queremos jugar con intensidad, ellos también, hubo contacto y agresividad, y pasan cosas así", indicó el jugador.

"Promise David intercambió palabras y empujones con dos jugadores chilenos al final del partido, lo que le valió una tarjeta amarilla. Tani Oluwaseyi se vio envuelto en un altercado tras el pitido final, cuando ambos equipos invadieron el terreno de juego. Sin embargo, en general, Canadá dejó que Chile se perjudicara a sí mismo en ese sentido", expuso el portal de noticias.