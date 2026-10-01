Prensa inglesa reaccionó con sorpresa a la repentina salida de Marcelino Núñez de la Roja

La sorpresiva y polémica salida de Marcelino Núñez de la concentración de la selección chilena en Estados Unidos hizo eco de inmediato en Inglaterra, donde los medios partidarios que siguen la actualidad de Ipswich Town reaccionaron con expectación ante el anticipado regreso del mediocampista nacional.

El portal especializado TWTD abrió la cobertura británica sobre el caso, calificando de imprevisto el escenario: "Marcelino tendrá un inesperado regreso tras ser liberado de la selección chilena para regresar al Town", publicó el medio.

Por su parte, el periódico Ipswich Star puso especial énfasis en las condiciones del retorno del jugador formado en Universidad Católica, subrayando con alivio que la desconvocatoria no estuvo motivada por ninguna lesión ni dolencia física, una noticia positiva en lo deportivo para el cuadro inglés pese a lo confuso del episodio.

Según información de Cooperativa Deportes, Núñez se molestó con la mayoría del plantel y casi terminó a los golpes con Lucas Cepeda, lo que provocó su salida anticipada de la concentración.

La versión oficial de La Roja, al anunciar la salida de Núñez de la convocatoria, fue solo por "motivos personales".