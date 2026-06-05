RD Congo llegó a España a la espera de escenario para duelo con Chile

La selección de fútbol de RD Congo llegó este viernes en avión a Málaga (sur de España) para continuar en esta provincia su preparación con vistas al Mundial, a la espera de confirmar si se disputará en Marbella el partido amistoso contra Chile que no se autorizó en La Línea de la Concepción (Cádiz, sur).

Los jugadores desembarcaron en el Aeropuerto de Málaga procedentes de Bélgica, país en el que han estado concentrados y han jugado un amistoso contra Dinamarca, según confirmó en sus redes sociales la Federación de Fútbol de la República Democrática del Congo.

El partido entre esta selección y la de Chile en Marbella (vecina a Málaga), que puede ser a puerta cerrada, está pendiente de confirmación oficial después de que La Línea de la Concepción, donde iba a jugarse el martes 9 de junio, no lo permitiera aludiendo a cuestiones de "prudencia sanitaria" por el brote de ébola en el país africano.

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) afirmó este jueves que "podría suponer discriminación" la decisión de las autoridades españolas si se cancelaba el partido.

La federación de fútbol congoleña (Fecofa informó en X de que ya están "instalados" en Málaga y de que continúan su preparación con una "nueva sesión de trabajo" programada este viernes.

La selección chilena, por su parte, está concentrada en Portugal, ya que este sábado juega un partido contra el combinado local en el Estadio do Jamor, ubicado en la ciudad de Oeiras.

Los "Leopardos", como se conoce popularmente a la selección congoleña, jugaron el miércoles un primer amistoso en Lieja (Bélgica) contra la selección de Dinamarca.

La Fecofa confirmó hace dos semanas que el combinado nacional estaba cumpliendo con el aislamiento de 21 días exigido por Estados Unidos para poder entrar en el país y disputar la Copa del Mundo, cuya sede comparte con México y Canadá y que se jugará del 11 de junio al 19 de julio, tras la declaración del brote de ébola el pasado 15 de mayo.

Los "Leopardos" cancelaron, antes de viajar a Bélgica, sus entrenamientos en Kinsasa, donde aún no se han registrado casos y que se encuentra a unos 2 000 kilómetros de la provincia nororiental de Ituri, epicentro de la epidemia.

La selección congoleña volverá a un Mundial después de 52 años, integradas en el grupo K junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.