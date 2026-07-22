Rival confirmado: La Roja jugará ante selección mundialista en septiembre

En el marco de la fecha FIFA de septiembre próximo, la selección chilena se medirá ante su símil de Canadá en un encuentro de carácter amistoso.

El compromiso quedó fijado para el sábado 26 de septiembre en el BMO Field, recinto ubicado en la ciudad de Toronto, Canadá.

De momento, el compromiso cuenta con el día y el estadio ratificados, por lo que el horario del pitazo inicial quedó a la espera de ser confirmado.

Recordar que la Roja viene de enfrentar a Portugal y RD Congo en la previa de la Copa del Mundo y ahora se verá las caras ante un elenco que logró su mejor actuación histórica en el certamen planetario al alcanzar por primera los octavos de final del torneo.