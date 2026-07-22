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Fue detenido "el panda", autor de baleo a dos carabineros en Lo Espejo

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En Lo Espejo fue detenido por el GOPE el delincuente y "soldado" de narcotraficantes Benjamín Aedo González, conocido como "el panda", acusado por el homicidio frustrado de dos carabineros, a quienes disparó días atrás para evitar una fiscalización.

El peligroso antisocial fue trasladado bajo fuertes medidas de seguridad hasta la exPosta Central, para constatar lesiones, y durante la tarde de este miércoles será formalizado por el Ministerio Público.

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