Solo resta definir la sede: Gerente de la Roja confirmó que el amistoso ante RD Congo se jugará

El gerente de la selección chilena, Felipe Correa, adelantó que el partido amistoso ante la selección de la República Democrática del Congo, está ratificado para el próximo martes 9 de junio y que solo resta resolver la sede del duelo.

En conversación con los medios de comunicación en Lisboa, donde la Roja se alista para jugar este sábado ante Portugal, Correa explicó que existen tres alternativas concretas y autorizadas para albergar el compromiso, las cuales se están evaluando en conjunto con la federación del país africano.

"Podemos tener la tranquilidad de que el partido se va a jugar. Tenemos distintas alternativas, tres muy concretas ya con autorización. Estamos tomando una decisión en conjunto con el Congo y, en el fondo, alguno de los recintos que van o que podrían recibir el partido para definitivamente comunicarlo formalmente mañana", expresó Correa.

"Pero tenemos la tranquilidad de que tenemos tres opciones concretas y por eso un poco actualizarlos de que el partido se va a jugar el 9, tal como estaba planificado. Y esperamos que sea finalmente en España, que es una de las alternativas que tenemos, pero para confirmarlo lo vamos a cerrar finalmente mañana", reforzó el funcionario de la Federación.

"Como ustedes saben, el Congo jugó ayer con Dinamarca en Bélgica con 27.000 personas sin ningún tipo de problema. Esa es una de las alternativas que manejamos, también una alternativa en Francia. Pero la prioridad sería jugarlo en España; de hecho, el Congo ya aterrizó en Marbella, está ya con su training camp y mañana entrenan allá", añadió.

"Pero es un hecho que no lo vamos a jugar en La Línea ni en Marbella, entonces estamos por definir la sede final, que esperamos que sea España, y comunicarlo mañana ya para seguir preparando la logística. Estamos preparados para todas las opciones, pero también obviamente para que los medios de comunicación y la opinión pública sepan dónde finalmente vamos a jugar el partido", cerró.