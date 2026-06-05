Vicente Pizarro: Chile no puede estar en el lugar donde está, merece mucho más

Vicente Pizarro abordó lo que será el amistoso de La Roja ante Portugal este sábado 6 de junio y puso el foco en la ambición de crecimiento rumbo al inicio de las Clasificatorias 2030.

El mediocampista apuntó al "equilibrio que hay que tener ahora" y que "nos estamos preparando para cosas que vienen a futuro. Pensar más allá de eso, hoy en día no podemos. Es prepararnos bien y formar un grupo".

"Tenemos la ambición de sacar esto adelante. Creemos que Chile en el lugar que está, no puede estar y merece mucho más. Entonces, creo que generar un grupo competitivo, con jugadores en ligas competitivas... miramos con mucha ambición lo que viene", añadió.

Pizarro reafirmó que "estos partidos nos van a servir mucho y tenemos mucha convicción de que el grupo que hay puede sacar esto adelante".

El volante se sumó a la mirada del técnico Nicolás Córdova y destacó que "desde que inició el proceso, los jugadores han ido creciendo personalmente. Cada jugador ha ido dando pasos en su carrera. Mientras más jugadores tengamos jugando en el extranjero eso nos va a ir mejorando a todos".

"Creo que lo más importante es eso, que estemos todos compitiendo a gran nivel, en competencias importantes, entonces creo que eso nos va a ir formando como grupo, como jugadores. Muy ilusionados con lo que puede venir", reiteró.

En cuanto al rival, Pizarro valoró que "es lindo enfrentar a este nivel de selección. Portugal tiene grandísimos jugadores, que han jugado final de Champions, que juegan en los mejores equipos del mundo, así que creo que va a ser un lindo partido. Nos tenemos que enfocar en nosotros, en hacer un buen partido. Creo que tenemos las herramientas para hacer una gran presentación.

Respecto a un jugador destacado, "diría Cristiano, pero parece que (su camiseta) la quieren todos. Me gusta mucho Vitinha, yo creo que por la posición en la que en la que juego. Ha hecho cosas espectaculares, sobre todo ahora esta última temporada, así que creo que va un poco por ahí, pero tenemos que focalizar primero el partido y después veremos esas cosas".