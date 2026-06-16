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Tópicos: Deportes | Fútbol | Selección chilena

[VIDEO] Mundial 1962: Revive el gol de Eladio Rojas a Yugoslavia a todo color

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa la pubicación realizada por el IND.

[VIDEO] Mundial 1962: Revive el gol de Eladio Rojas a Yugoslavia a todo color
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Una de las hazañas más importantes del deporte nacional vuelve a la memoria colectiva a través de una iniciativa que busca rescatar los colores originales de las imágenes de aquella época.

El 16 de junio de 1962 quedó grabado en la historia del fútbol chileno. Ese día, ante un Estadio Nacional repleto, la selección chilena de fútbol consolidó la mejor participación de su historia en una Copa del Mundo al quedarse con el tercer puesto del torneo, tras derrotar a Yugoslavia por la cuenta mínima.

El gol del triunfo, anotado por Eladio Rojas en los minutos finales del encuentro, selló el destino de un plantel dirigido por Fernando Riera que superó diversas dificultades para instalar al país en el podio del fútbol global.

A más de seis décadas de aquel hito, el IND publicó un video a todo color gracias a un proceso de restauración visual. El proyecto presenta las imágenes de los jugadores, sus expresiones y los detalles de la indumentaria tricolor de la época en sus colores reales, buscando acercar esta hazaña histórica a las nuevas generaciones.

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