Vigoroux cerró su temporada tras triunfo de la Roja: Es hora de descansar y relajarse

El arquero chileno Lawrence Vigoroux jugó su último partido de la temporada 2025-2026 en la victoria de la Roja por 2-1 frente a RD Congo. Tras el encuentro, el portero de Swansea City compartió una publicación en redes sociales en la que reflexionó sobre su año futbolístico.

"He tenido mucha suerte de jugar en algunos lugares increíbles de todo el mundo. Santiago, Río de Janeiro, Lisboa y Auckland solo por decir algunos", afirmó Vigoroux.

En cuanto a su temporada en los "Cisnes", el guardameta registró 45 titularidades de 46 posibles bajo los tres palos en la Championship, segunda división del fútbol inglés, en la que encajó 58 goles y dejó su valla invicta 12 veces.

Además, fue uno de los puntos altos de una débil selección chilena, en la que se afianzó con la estelaridad en el puesto de arquero, por sobre futbolistas como Brayan Cortés o Thomas Gillier.

Finalmente, el portero de 32 años cerró el post señalando que "Estoy deseando hacerlo todo de nuevo, es hora de descansar y relajarse ahora".