Villagra valoró su regreso a La Roja: Estoy más maduro, Colo Colo me dio ritmo y confianza

Una de las grandes novedades en la nómina de la selección chilena para la gira por Norteamérica fue el regreso de Jonathan Villagra, quien no era considerado en la Roja hace tres años, y que se refirió a su presente en Macul y a la ilusión que le genera esta nueva oportunidad con la camiseta nacional.

En declaraciones emitidas desde el complejo Juan Pinto Durán, el exzaguero de Unión Española destacó el impacto de su llegada al cuadro albo: "Mi balance este año en mi club ha sido positivo. Creo que he ido de menos a más. Hemos sumado, vamos arriba, peleando el Campeonato. Este llamado me lo tomo muy feliz, con la confianza y con todo el respeto, siempre, a dar lo mejor posible", comentó.

En esa misma línea, el zaguero profundizó en su crecimiento futbolístico: "Me siento más maduro, cambié de club, he ganado más confianza, he agarrado más ritmo, estoy más grande. Feliz de estar acá y a poner a prueba todo lo que hago en Colo Colo. Es diferente pasar de otro club a Colo Colo, es el más grande de Chile, tiene la presión de todo el país. Al principio me costó, pero creo que me he ido afirmando".

Asimismo, tuvo palabras de agradecimiento para su entrenador en el Estadio Monumental, Fernando Ortiz: "Con Fernando estoy muy agradecido. Creo que él me dio la confianza desde que llegó, entonces creo que hay que retribuirlo también. Lo he hecho y ahora quiero llevarlo a cabo también aquí en la selección".

Respecto a los primeros días de trabajos en la concentración de La Roja con miras a la fecha FIFA de septiembre y octubre, Villagra advirtió que la exigencia ha sido máxima.

"Han sido entrenamientos muy fuertes, de mucha intensidad, donde se te pone a prueba todo lo que se lleva a cabo en la semana en tu club. Van a llegar los que están en el extranjero. Todos vienen a aportar. Somos un grupo y tenemos que juntar lo mejor de cada uno para llevar la selección a lo más alto", remarcó.

Finalmente, el central de 23 años anticipó los desafíos que se avecinan ante tres selecciones que serán anfitrionas en la próxima Copa del Mundo: "Jugamos contra tres selecciones que vienen del Mundial e hicieron muy buen papel. Van a ser partidos muy difíciles, que los tenemos que afrontar de la mejor manera para ir sumando y ganando confianza".

"Creo que es una generación muy buena, que tiene que ir agarrando continuidad y confianza. A medida que vayan pasando los procesos y los partidos, vamos a ir ganando mérito para afrontar lo que viene en la selección", concluyó.